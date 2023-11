“Questo è il suicidio dell’Occidente” E il discorso di Rampini diventa virale

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Federicoormai lo conoscete, spesso ospite a Quarta Repubblica e a Stasera Italia. Giornalista che viene dalla sinistra, come da lui stesso ammesso, ha il pregio di aver analizzato con chiarezza quello che a tutti gli effetti appare come il “”. Ovvero questa ossessione di una larga fetta del mondo progressista di addossare tutte le colpe al “nostro” mondo, cercando così di purificarsi con quella chechiama la “catarsi del politicamente corretto”. Tutte le follie woke, dal gender alla cancel culture, fino ad arrivare all’avversione contro Israele, sono in fondo espressione di una stessa deriva sociale della sinistra. Durante un recente incontro in Umbria, in occasione del Festival delle Corrispondenze di Monte del Lago (Magione – Pg),ha tenuto una ...