Quella bandiera arcobaleno tra le macerie di Gaza mi ha fatto salire la bile. Le bombe con noi non c’entrano nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) di Margherita Cavallaro Avevo in programma un blog sulla cancel culture, ma non l’ho mai finito perché la guerra ami ha francamente gettato in una crisi spirituale a causa della tragedia umana. Volevo parlarne, ma non riuscivo mai a trovare un pretesto appropriato che non facesse sembrare un mio intervento come un semplice saltare sul treno della notizia bollente. Mi ero quindi rassegnata a mantenere un rispettoso silenzio, ma Israele ha pensato di venirmi a cacciare dalla bocca le parole con le pinze decidendo di postare su X (e intendo proprio l’account ufficiale dello Stato) la foto di un soldato tra lecon unacon su scritto “in nome dell’amore”. La didascalia riporta “la primadel pride alzata a”. Mannaggia alla pasta alla puttanesca ...