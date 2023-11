Quattro arbitri di Karate diventano eroi improvvisati in un incidente stradale nella notte

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Salerno - La sera del 12 novembre 2023,didella Fijlkam si sono trovati coinvolti in un gravesulla SP 652 al KM 25, tratto VI vicino ad Ateleta. Mirko Di Crescenzo di Guardiagrele, Giorgio Pica di Chieti, Stefano Colarossi di Spoltore e l'Avvocato Daniele Contrisciani stavano tornando da Eboli dopo l'OpenCampania. Il tragitto, tuttavia, è stato interrotto da unfrontale avvenuto pochi minuti prima del loro arrivo. Due auto, una Audi A3 e una Lancia Delta, erano coinvolte in un violento impatto, lasciando due persone gravemente ferite e intrappolate tra le lamiere. Nonostante la situazione buia e pericolosa, isi sono fermati immediatamente per prestare ...