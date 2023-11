Qualificazioni Mondiali | l'Arabia Saudita di Mancini esordisce contro il Pakistan | le quote

(Di giovedì 16 novembre 2023) La prima giornata del girone di qualificazione per i prossimiin Canada, Messico e USA potrebbe essere l'occasione giusta per Roberto...

Nella giornata inaugurale della seconda fase delledell'Asia, dopo il laziale Kamada , autore di uno dei 5 gol con cui il Giappone ha battuto il Myanmar , fa festa anche il ...

QUALIFICAZIONI MONDIALI, PARI DELLA PALESTINA - Sportmediaset Sport Mediaset

QUALIFICAZIONI MONDIALI: IRAN VINCE 4-0, DOPPIETTA DI AZMOUN - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - Vincere con la Macedonia del Nord – mai battuta nei due precedenti in casa - per poter affrontare lo scontro diretto di lunedì con l’Ucraina avendo due risultati su tre a ...Questa notte tante sfide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Sud America. Nonostante manchino quasi due anni e mezzo, le squadre sudamericane entrano nel vivo con Argentina e Brasile ...