Qualificazioni Europei Under 21 2025 | Italia forza sette contro San Marino

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’batte Sanvincendo 0-7 al SanStadium di Serravalle e vola in testa al Gruppo A del girone di qualificazione all’europeo-21che dilaga archiviando la pratica già nel primo tempo grazie ai gol in avvio di partita di Pirola e alla doppietta di Gnonto nel finale di frazione. Il secondo tempo è un festival del gol con gli azzurrini che si divertono e siglano altre quattro reti per lo 0-7 finale.che trova il gol del vantaggio in avvio di partita grazie al colpo di testa di Pirola sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sbloccando subito il punteggio. Nei minuti successivi al gol, a parte qualche iniziativa di Gnonto, gli azzurri faticano a rendersi pericolosi con Sanche tiene bene il campo e concede ...

Missione compiuta per gli azzurrini di Carmine Nunziata nel quarto impegno delle qualificazioni agli Europei U21 del 2025. La formazione tricolore ha affrontato San Marino a Serravalle nel match valid ...