Qualificazioni Europei 2024 | Italia in campo con Airc con la campagna “Un gol per la ricerca”

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’contro la Macedonia del Nord scenderà incon la“Un Gol per la“, promossa in collaborazione con Figc, Lega Serie A, Tim, Aia e con il supporto dei media sportivi. Gli Azzurri ricevono il testimone dai giocatori di Serie A, scesi inperlo scorso week end, e si schierano compatti per invitare tutti i tifosi a sostenere i giovani talenti della scienza rilanciando il modulo 4-5-5-2-1: numero per la, ma anche un vero gioco di squadra “Il 4-5-5-2-1 non è un vero e proprio modulo, ma è il numero per aiutarenella lotta contro il cancro”, dice il capo delegazione Gianluigi Buffon. “Grazie al 4-5-5-2-1 ho potuto ancora dare il meglio di me. Se lo adottiamo insieme possiamo fare la ...

L' Italia U21 travolge San Marino per 7 - 0 e vola in testa alla classifica del Gruppo A, valida per leai prossimiUnder 21. , gli azzurrini di Nunziata , con questa larga vittoria, scavalcano l' Irlanda e si posizionano a quota 10 punti, in attesa dell'impegno degli irlandesi ...

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - L'Italia Under 21 di calcio allenata dal tecnico Carmine Nunziata ha battuto 7-0 i pari età di San Marino in una partita giocata a Serravalle e valida per le qualificazioni all