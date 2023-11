Qualificazione Europei Under 21 | l’Italia con San Marino per la vittoria e punti preziosi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alessandria – Torna l’21 di Mister Nunziata in campo. Lo fa questo pomeriggio alle 18,30 contro Sanper le Qualificazioni aglidel 2025. Di seguito la nota, le interviste, i convocati, il calendario del Girone e il programma – figc.it Quattro partite, nessun gol fatto e 17 subiti. Messa così, sui numeri, la sfida di Serravalle tra le Nazionali21 di Sane Italia, in programma giovedì alle 18.30 (diretta Rai 2), non avrebbe storia. Ma non doveva avere storia neanche la partita del settembre scorso a Jurmala contro la Lettonia: dopo averla pareggiata, invece, orasi trova costretta a inseguire nel Gruppo A diall’Europeo del 2025. Carmine Nunziata quella partita contro la Lettonia la ricorda bene: “Tante volte si ...

Calcio femminile - una bella Italia in Nations League : si punta alla salvezza per la qualificazione agli Europei 2025

Qualificazione Europei Under 21 - l’Italia in raduno per le partite con San Marino e Irlanda

Commenta per primo Si va verso il punto e stop. Ultime due giornate diper glipoi di parlerà di spareggi. Siamo implicati anche noi con Spallettone che almeno al momento sembra perdere quasi un pezzo al giorno. Ma passiamo alle partite di oggi. La ...

Italia-Macedonia, le probabili formazioni per le qualificazioni agli Europei: l'undici di Spalletti Sport Fanpage

Qualificazioni all'Europeo 2024, il calendario delle partite Sky Sport

Già, perché Fabio Miretti ha lasciato il ritiro dell'Under 21 e non sarà a disposizione del CT Carmine Nunziata per i match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Non si tratta però di un ...Nelle qualificazioni per gli Europei Under 17, la Romania del giovane talento della Sampdoria, Vlad Oarga, ha affrontato la Norvegia. La partita è stata caratterizzata da un costante equilibrio tra le ...