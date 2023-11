Qatargate Massimiliano Smeriglio | “L’inchiesta è stata un enorme danno | il Parlamento deve reagire”

(Di giovedì 16 novembre 2023) L'europarlamentare indipendente, eletto nelle liste del Pd: “Un anno dopo, siamo al punto di partenza e con un grande punto oscuro: l’origine dell’indagine. L’Europa è lo stato di diritto, invece le prerogative parlamentari non sono state rispettate e le condizioni detentive erano di stampo qatarino. Mettiamoci a disposizione dei pm, ma senza subordinazione”

Qatargate. Massimiliano Smeriglio: “L'inchiesta è stata un enorme ... L'HuffPost

Qatargate, Cozzolino: «Sospeso dal Pd in modo davvero indecente» Il Dubbio

In questa intervista, Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto ... Come spiega il fatto che all’inizio il Qatargate veniva annunciata come l’Armageddon sul Parlamento europeo e ...