Primo allenamento | filtra la notizia | in che modo Mazzarri è stato accolto dai calciatori del Napoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’eraè iniziata: ilcontinua il campionato sotto la guida del tecnico toscano, le prime impressioni della squadra. Dopo l’avvio di stagione non soddisfacente con Rudi Garcia sulla panchina del, gli azzurri continuano il loro percorso in campionato con un nuovo allenatore: Walter. Nonostante, l’iniziale scetticismo sul ritorno del tecnico toscano in casa, ipartenopei sembrano già avere apprezzato il sostituto di Garcia. Modugno svela le prime impressioni degli azzurri suL’avventura di Walterin casaè già iniziata: oggi, secondo giorno dia Castel Volturno. Nel pomeriggio, ilsvolgerà un ...

Il programma proseguirà domani (venerdì) con una seduta all'Arena Garibaldi che sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 15.00; sabato mattina, infine,sui campi di San Piero prima di ...

Napoli, Mazzarri è a Castel Volturno: "Sono stanco, non dormo da giorni... Tutto bello qui" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mazzarri, il primo allenamento: "Sono stanco, non dormo da 3 giorni" La Gazzetta dello Sport

SERIE A - L'algerino è out da sei mesi ma il rientro si avvicina: mercoledì ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo: "La mia ripresa sta andando bene ...I principali protagonisti di Alla inclusive sono Uisp sport per tutti, Csi Centro Sportivo Italiano, Centro Sportivo Educativo Nazionale, Aics, US Acli, Anmic, Cem Lira, Cus Parma, Giocampus Insieme, ...