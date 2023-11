Prima | storica | vittoria di una squadra femminile della Scuola Basket Arezzo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il traguardo è stato raggiunto dalle ragazze dell’Under13 che, al debutto nel campionato regionale di categoria, sono riuscite a imporsi sulle coetaneeFlorencedi Firenze con il punteggio finale di 37-21 che ha permesso di registrare una dataper la società aretina. Questo risultato è frutto di un percorso impostato dalla Sba a partire dal 2019 con il coordinamento di Roberta Bindi per favorire la costituzione di un settore giovanile, con una costante crescita in termini di partecipazione e di entusiasmo fino ad arrivare all’attuale gruppo di circa sessanta bambine e ragazze che sono oggi divise nelle diverse categorie dal miniNova Verta all’Under17. Le maggiori attese sono orientate proprio verso l’Under13 dove militano venti cestiste nate tra il 2011 e il 2013 ...

