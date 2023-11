'Quello è uno sciopero', dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani . ... la mia sensazione, che è quasi una certezza, è che la Cgil stia cercando unper ...

"Pretesto politico". La solita lagna dell'Ong contro l'Italia ilGiornale.it

Ciriani, forum all'Adnkronos: "Sciopero generale è politico" Entilocali-online

L'aviazione civile italiana invia un avviso di violazione a Sea Watch: la Ong attacca la solita "piangina" e si scaglia contro l'Italia e l'Europa ...“Io francamente non trovo un solo motivo per questo sciopero generale: la mia sensazione, che è quasi una certezza, è che la Cgil stia cercando un pretesto per scioperare ormai da mesi. Aveva annuncia ...