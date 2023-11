“Prendi solo dell’acqua? Non siamo un ente di beneficenza” | la scritta sul menù di un ristorante scatena le polemiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo una romantica cena a base di carne in una steakhouse danese di Londra, aduna giovane coppia è rimasto ‘l’amaro in bocca’. Il cibo non era di qualità? Tutt’altro, infatti i due hanno spiegato di aver mangiato benissimo e la serata poteva essere perfetta ma non lo è stata fino in fondo. Il motivo che ha spazientito specialmla ragazza è stata unapresneldel: “? Nonundi“, si legge. Come riporta il Daily Mail il locale in questione si chiama Köd ed è sì rinomato per l’offerta culinaria ma, soprattutto, per la promozione domenicale di pagare unfisso per ‘soli’ 34 euro, cifra che, se rapportata agli ...