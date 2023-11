Premierato e Piano Mattei al Senato | Mattarella autorizza avvio iter parlamentare

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il Quirinale ha dato il via libera alla presentazione indel disegno di legge sule al decreto leggendo così l'inizio del percorso legislativo. Il ddl, finalizzato a introdurre il, è stato firmato dal presidente Sergio, consentendone la trasmissione alle Camere dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 3 novembre. Contestualmente, il Capo dello Stato ha anche emesso il decreto legge per il "" mirato allo sviluppo nei Paesi africani. In poco più di 24 ore dall'arrivo del testo al Quirinale, dunque,ha dato il via libera alla presentazione in Parlamento del disegno di legge costituzionale sul ...