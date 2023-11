(Di giovedì 16 novembre 2023), ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato anche dele in particolare di Ibrahimovic

Prandelli: “Il Milan è in una fase di confusione, sul ritorno di Ibra…” Il Milanista

Prandelli: “Milan in una fase di confusione. Su Ibrahimovic…” Pianeta Milan

Il difensore del Milan nasce calcisticamente all'ombra di Totti e De Rossi. Un passaggio al Crotone in serie B e poi di nuovo alla Roma, per passare una stagione tra Valencia e PSG, finendo al Milan n ...I rossoneri lavorano su due tavoli, uno nell’immediato e uno per la prossima stagione. L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato del Milan su TMW sottolineando anche come l’ ...