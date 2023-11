Portogallo | un governo caduto per un errore di trascrizione

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le dimissioni del premier portoghese Antonio Costa, che hanno portato alla convocazione di elezioni anticipate il prossimo 10 marzo, potrebbero essere state affrettate: Costa è stato coinvolto nelle indagini sul "caso Influencer" solo per un banaledidelle intercettazioni della Procura. L'Antonio Costa citato dai sospettati era infatti Antonio Costa Silva, il ministro delle Finanze, e non il Primo ministro; peraltro il giudice istruttore ha ritenuto le argomentazioni degli inquirenti come del tutto insufficienti per giustificare i cinque arresti fin qui effettuati ed ha ordinato il rilascio delle persone fermate - decisione su cui la Priocura presenterà ricorso.Di fatto, dalla lettura del fascicolo secondo il magistrato rimarrebbero in piedi solo le accuse di traffico di influenza, il meno grave dei reati ipotizzati; tuttavia, ...

(di Mirco Paganelli) Una natura potente e impetuosa, a tratti drammatica, domina le valli del Nord del Portogallo dove in autunno le foreste si infiammano d'oro e d'arancio.Agevolazioni fiscali bye bye. Il Portogallo dal 2024 dice stop alle agevolazioni fiscali speciali per i pensionati stranieri che ambivano a trasferire la propria residenza nel Paese socialista. Un ind ...