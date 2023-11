(Di giovedì 16 novembre 2023) Parte l’asfaltatura deldiDugnano che si avviaannunciata per fine mese. Si dovrebbero così concludere due anni e mezzo di disagi per la viabilità padernese.dileIn queste ore sarà ultimata l’asfaltatura dei marciapiedi, poi a inizio della prossima settimana sarà la volta della ...

- Olginate, Airuno, Brivio, Calco, Imbersago, Robbiate,d'Adda, Cornate d'Adda, Trezzo sull'... PAVIA (5) - Bagnaria, opere di regimazione idraulica sul torrente Stafforadi via I Maggio (...

Ponte di Paderno, verso l'apertura: partono le asfaltature finali Il Notiziario

Ponte chiuso a Paderno, verso l'apertura Un altro mese di lavori (e ... Il Notiziario

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare ...Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare un ID di sessione univoco utente allo scopo di gestire la sessione dell’utente sul sito web.