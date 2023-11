Pomodoro | nel 2023 prodotti 5 | 4 mln tonnellate di conserve -1 | 3% Anicav | Campagna condizionata dal clima

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladi trasformazione delin Italia si è chiusa con una produzione di 5,4 milioni didi prodotto, in leggera riduzione (-1,3%) rispetto al 2022. L’industria di trasformazione ha dovuto fare i conti con unalunga e complessa con costi di produzione che non accennano a diminuire. Quest’anno, a causare notevoli difficoltà è stato ilsempre più spesso caratterizzato da fenomeni violenti e improvvisi che hanno provocato frequenti fermi fabbrica e allungato il periodo di lavorazione fino ad inizio novembre. Analizzando nel dettaglio, al Nord il trasformato finale si è attestato a 2,8 milioni di(-3% sul 2022), mentre al Centro Sud sono state trasformate 2,6 milioni didi ...

