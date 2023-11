Pluriclassi | cosa sono | come funzionano | tutti i vantaggi

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023) Poco note ma certamente necessarie in alcuni contestile, nome che indica gruppi di alunni e studenti di età diverse, riuniti in un’unica classe sotto la guida di uno stesso insegnante. Alunni di età anche assai diverse che seguono una filosofia didattica ad hoc, con la pluriclasse si trovano riuniti sotto lo stesso tetto. In passato, all’inizio del secolo scorso, erano una realtà più diffusa, oggi invece rispondono ad esigenze e necessità particolari. Se siamo abituati all’interno della scuola dell’infanzia alla presenza di bambini di età diverse, guidati da educatrici all’interno della stessa aula, sicuramente potremmo far fatica ad immaginare un approccio simile quando la pluriclasse è quella della scuola dell’obbligo dalle primarie alla secondarie. In questo articolo parleremo dile ...