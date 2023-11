Playstation Portal | tutto quello che c’è da sapere sulla new entry Sony

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 novembre 2023) In questi giorni è stato messo sul mercato la nuova, che permette di avere la console di gioco tra le proprie mani.che c’è dasul nuovo prodotto targato. È un prodotto non proprio rivoluzionario, ma che potrebbe cambiare e non poco il modo di intendere il mondo dei videogiochi. Chi è appassionato delle PSP di un tempo, sicuramente valuterà con attenzione l’acquisto della, console portatile targata. Con questo nuovo gioiello firmato dalla nota casa di produzione video – ludica, sarà possibile avere la propria5 a portata di mano. Non proprio una rivoluzione per gli utenti, in quanto già avevano modo di provare la app ...