Pirlo | «Juventus-Inter alla pari! Lotta scudetto? Preferisco la Serie B»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023), allenatore della Sampdoria, èvenuto nell’ambito di un progetto promosso dRegione Liguria e rivolto principalmente agli studenti. L’ex centrocampista, come riportato da corrieredellosport.it, ha parlato anche dell’imminente scontro al vertice traSFIDAPARI – Andreaè concentrato solo sulla sua avventuraSampdoria, iniziata non proprio benissimo. L’ex centrocampista di Milan e, ospite di “Orientamenti”, un progetto promosso dRegione Liguria e rivolto soprattutto agli studenti, ha parlato anche dellae soprattutto dello scontro al vertice in programma dopo la sosta all’Allianz Stadium tra i bianconeri di ...