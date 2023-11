Pioggia | vento e temperature giù | da Milano a Roma | previsioni meteo oggi e domani

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo le ultime giornate miti, ilsull’Italia sta decisamente per cambiare già da, giovedì 16 novembre. Piogge, fortee un calo importante dellecaratterizzerà il clima del nostro Paese. L’alta pressione migrerà infatti verso Nord, permettendo così la discesa di un fronte di aria fredda e instabile collegato a un vortice ciclonico. Questo fronte freddo si farà sentire poi soprattutto a partire da, venerdì 17 novembre. Ma chi in particolare dovrà fare i conti con la nuova ondata di maltempo? Da stasera inizieranno ad arrivare nubi sparse, specie in Valle d’Aosta, settori alpini occidentali del Piemonte e Alta Toscana con qualche piovasco si legge su iL.it. Inizierà una veloce fase instabile che porterà, nella giornata di ...