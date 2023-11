Pink distribuisce libri proibiti durante i suoi concerti in Florida

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 16 novembre 2023) La cantanteha regalato 2.000messi al bandonel sud dellaquesta settimana, in collaborazione con il gruppo letterario e di difesa della libertà di espressione PEN America. Ai fan che hanno partecipato alle tappe del Trustfall Tour a Miami e a Sunrise, nello Stato guidato da Ron DeSantis, martedì 14 e mercoledì 15 novembre, è stata infatti consegnata una copia di alcuni deiche sono stati inseriti nell’Indice deidegli Stati Uniti. La cantautrice sul palco per il “Trustfall Tour” (Instagram)si unisce alla lotta contro la censura In collaborazione con l’organizzazione, che ha l’obiettivo di aumentare la protezione della libertà di espressione ...