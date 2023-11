Pignataro Maggiore | Amici della Musica | domenica il secondo appuntamento de “L’Armonia che Unisce”

(Di giovedì 16 novembre 2023). Al via ilde “che”, il ciclo di quattro eventi artistici organizzati dall’Associazione “” di. L’apertura delle manifestazioni è stata affidata,12 novembre, al pianoforte di Giuseppe Granatello e alla voca di Chiara Orabona, che hanno interpretato incantevoli musiche da film attraverso raffinate e virtuosistiche elaborazioni pianistiche impreziosite dalla voce narrante e cantante per un racconto in note e versi: la ‘magia’ dei personaggi senza tempo creati dall’estro di Walt Disney. L’programmato perprossima, 19 novembre, ...

Numerosi studi hanno evidenziato come unconsumo di acqua possa contribuire a ... M Anti, G, A Armuzzi, A Valenti, E Iascone, R Marmo, A Lamazza, A R Pretaroli, V Pace, P Leo, A ...

PIGNATARO MAGGIORE,A BREVE LA 2° TAPPA DELL’ARMONIA CHE RINASCE DEGLI AMICI DELLA MUSICA Casertasera.it

PIGNATARO MAGGIORE. Il Ministro della cultura Sangiuliano ... Matese News

Il tema dell'edilizia è al centro dello scontro tra il sindaco Cassani e Forza Italia. L'ex assessore Pd Giovanni Pignataro: "Un Pgt deve servire a mettere in rete le diverse esigenze, uno strumento s ...Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pastorano, sito in via Italia 32, sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità ...