Piantedosi | Pena fino a 6 anni per le rivolte nei Cpr

Leggi su agi

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - Il nuovo reato che punisce con la reclusionea 6chi organizza o partecipa a una rivolta in un carcere con atti di violenza o altre condotte pericolose "riguarda anche le strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti. Non si tratta di una misura manifesto, ma di un intervento per evitare che come accaduto in passato gli ospiti delle strutture vengano indotti ad azioni che hanno messo a repentaglio la loro stessa vita". Queste le parole del ministro dell'Interno, Matteo, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. "È un intervento che non prevede solo un inasprimento delle pene per determinati reati o una sorta di rivisitazione del sistemale ma è sostanzialmente finalizzato a migliorare l'operatività delle forze di polizia, a tutela del ...