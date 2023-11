Pesticidi | un novembre decisivo per la loro riduzione Da oggi si vota sul rinnovo del glifosato

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nelle prossime settimane le Istituzioni decideranno il destino degli obiettivi didei, soprattutto entro stasera, dop che andrà in scena la secondazione suldel. Poi dal 20 al 23, seguirà il voto in plenaria del Parlamento UE sul Regolamento SUR. Cosìè giunto l’appello firmato dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, indirizzato ai decisori politici europei e nazionali: ‘te per tutelare la salute delle persone e dell’ambiente’. Ma non solo: l’invito è stato anche esteso alla mobilitazione dei cittadini (https://www.savebeesandfarmers.eu/ita)., daper decidere sulle sorti dele del Regolamento UE sull’uso sostenibile ...