Persona scomparsa a Gallicano nel Lazio | appello per ritrovare Gino Manfredi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023) ROMA – Da diversi giorni la provincia di Roma è in allarme per ladel signor, 55 anni, residente nella Comune dinel, area presente nella provincia romana. L’uomo è scomparso venerdì 10 novembre 2023, e la sua famiglia, insieme ai volontari di Penelope, sta cercando disperatamente di trovarlo. La misteriosadinelIl signorè stato avvistato per l’ultima volta intorno alle 15.30 di venerdì scorso, presso l’incrocio tra via Nuova e via Poli nel Comune dinel. Secondo le informazioni fornite dai volontari di Penelope ...