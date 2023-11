Perla Vatiero entra al Grande Fratello come concorrente | le sue parole poche ore prima dell’ingresso

(Di giovedì 16 novembre 2023) E’ arrivato il giorno di. La ex fidanzata di Mirko Brunetti è pronta adrenella Casa deled a cambiare, molto probabilmente, tutte le carte in tavola. Teoricamente il gieffino non dovrebbe aspettarsi alcun nuovo ingresso, ma dopo l’ultimo confronto a distanza il suo pensiero è spesso tornato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Un messaggio, quello disui social che non poteva passare inosservato alla vigilia del suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Nelle sue storie, la new entry del reality ha fatto una doverosa premessa. ...

Greta Rossetti e Perla Vatiero si contendono Mirko Brunetti, l'intervista doppia prima del GF Fanpage.it

Perla Vatiero entra al Grande Fratello La reazione di Greta: «Lasciamo l'ingresso ad altre». L'indiscrezione ilmessaggero.it

Tutto è pronto per la puntata di questa sera de Fratello. In tale occasione vedremo che ci sarà l’ingresso di Perla Vatiero come concorrente del reality show. Gli inquilini, naturalmente, sono ...E’ arrivato il giorno di Perla Vatiero. La ex fidanzata di Mirko Brunetti è pronta ad entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello ed a cambiare, molto probabilmente, tutte le carte in ...