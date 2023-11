Pere al gorgonzola | un antipasto chic e velocissimo Preparalo a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un vecchio adagio recita più o meno così: al contadino non far sa, quanto è buon il formaggio con le. E mi tornano in mente le cene frugali, d’autunno, con i prodotti tipici della campagna. Un minestrone di verdure, una frittata, mia mamma preparava sempre qualcosa di caldo per combattere il clima più rigido. A fine pasto, mio papà affettava lee le disponeva vicino ai tocchetti di formaggio, ripetendo l’antico proverbio. Io pensavo sempre che dietro a quelle parole, purché sagge, ci fosse molto egoismo. Un giorno, lo ricordo benissimo, chiesi: “perché dovremmo custodire questo segreto e lasciare il povero contadino all’oscuro?”. La risposta fu sincera: “perché non venderebbe più lee le terrebbe per sé!”. Egoismo, per egoismo, meglio che mi divori io questa delizia, dissi tra me e me. Negli anni, ...