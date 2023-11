“Perdersi in Europa senza famiglia” | nel libro di Ferrara e Gennaro le storie dei minori migranti ancora troppo spesso invisibili

(Di giovedì 16 novembre 2023) In Italia ci sono più di 20milastranieri non accompagnati (Msna) e la maggior parte di loro sono ragazzi adolescenti. È uno dei numeri più alti mai registrati dal 2015. Almeno 12 al giorno scappano dai centri e scompaiono. La situazione dei minorenniinè una delle questioni più urgenti di oggi. “in” è ilscritto per Altreconomia da Ceciliae Angela, due giornaliste del gruppo Lost in Europe – un pool di 28 giornalisti di 14 Paesi – che si occupa di non perdere traccia delledi questi ragazzi e ragazze, anche molto piccoli,in ...

... prima di entrare nel mondo del lavoro, andavano a piedi per l'da bottega a bottega per ... Impossibilenel bosco. Le favole dei fratelli Grimm non nascono dallo Schwarzwald, ma delle piú ...

Perdersi in Europa senza famiglia Altreconomia

Dove andare a Natale 2023: mete in Europa per tutti i gusti Immobiliare.it

In Friuli Venezia Giulia, un’escursione nella laguna di Grado non lascia mai indifferenti. Avvolta da un’atmosfera magica, è il perfetto connubio di storia, natura e sapori locali Con le cime delle Al ...Scegliere con anticipo dove trascorrere il Natale 2023 per avere più opzioni. Ecco le mete più gettonate in Europa.