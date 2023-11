Percy Jackson | il nuovo trailer ci introduce alla serie Disney+

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 novembre 2023) In uscita a dicembre, la prima stagione adatterà il primo dei romanzi scritti da Rick Riordan, Il ladro di fulmini.ha diffuso ilufficiale die gli Dei dell'Olimpo, adattamento per il piccolo schermo dell'omonima saga di Rick Riordan. Il debutto è previsto per il 20 dicembre prossimo sulla piattaforma digitale. Laracconta la storia fantastica di un semidio di 12 anni,, che sta appena venendo a patti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo fulmine maestro. Oradeve attraversare l'America per ritrovarlo e riportare l'ordine sull'Olimpo. Nelvediamo la portata epica del ...