Perché siete surreali | Salvini ridicolizza Landini | al leghista basta una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Botta e risposta. Lo scontro continua da giorni, anche se il caso dello sciopero di domani, venerdì 17 novembre, è ormai chiuso: precettazione, Matteousa il pungo di ferro e ha ridotto a 4 ore la mobilitazione di Cgil e Uil. Un accordo di fatto ratificato anche dalle rappresentanze sindacali. Ciò nonostante, Maurizioil giorno successivo ha continuato a cannoneggiare contro il ministro dei Trasporti e vicepremier, paventando addirittura "rischi democratici". Tant'è,replica e rincara la dose in un'intervista concessa al Tg2. "Non facciamo miracoli, ma che la Cgil vada in piazza contro l'aumento di stipendi di operai e lavoratori è veramente surreale", premette il, il cui riferimento ovviamente è alla manovra del governo. "Alle forze dell'ordine e la difesa verranno destinati 1,5 ...