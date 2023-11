Perché Io Canto Generation stasera non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023)Io, la trasmissione condotta da Gerry Scotti su Canale 5, non va inoggi, 16 novembre 2023? Doveva trattarsi della prima puntata di questa nuova edizione, che però all’ultimo è saltata, lasciando spazio a una nuova diretta del Grande Fratello. Ilsembrerebbe essere quello di non far scontrare l’esordio di Iocon il tennis e Sinner grande protagonista su Rai 2 alle Atp Finals di Torino. Il tennis infatti ha ottenuto ottimi ascolti in chiaro, in particolare quando protagonista è l’azzurro, come nella sfida contro Djokovic. Oggi inoltre su Rai 1 c’è l’inizio della secstagione della popolare fiction Un professore. Eccolo show musicale con Gerry Scotti oggi, 16 novembre, non ...