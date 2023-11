Perché il Grande Fratello non è andato in onda e quando c’è la prossima puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Era atteso per ieri sera, il. Un’anticipazione prevista dai dirigenti Mediaset per lasciare spazio al nuovo programma di Gerri Scotti, che doveva andare instasera, giovedì 16 novembre. Poi all’ultimo momento tutto è cambiato nuovamente e in prima serata su Canale 5 èinil film ‘Il Gladiatore’ con Russell Crowe che si aggiudicò nel 2000 bel 5 premi Oscar. Una modifica del palinsesto che ha lasciato quantomeno perplessi i telespettatori, soprattutto quelli che si aspettavano di conoscere gli sviluppi delle vicende all’interno della casa della casa più spiata dagli italiani.va inladelE allora in tanti si saranno ...