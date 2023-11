Per la prima volta a Napoli la ‘Chinita’ | l’immagine della Madonna venerata a Maracaibo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per la, per iniziativa di don Massimo Ghezzi e don Rosario Accardo in sinergia con la Comunità Venezuelana presente nella nostra Cittàquale fa parte la signora Mireya Betancourt (collaboratrice parrocchiale e membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Latinoamericana presieduta in Italia da Edoardo Leombruni). La cerimonia di Intronizzazione deldi Chiquinquirá, chiamata La Chinita ea Maracalbo , capoluogo dello Stato di Zulia, in Venezuela. L’evento ci sarà alle ore 19 del 18 novembre prossimo, presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero (via Bernini) con l’intervento dell’Arcivescovo Metropolita, don Mimmo Battaglia, che presiederà la Concelebrazione Eucaristica. Si racconta che, ...