Per capire l’evoluzione americana bisogna guardare gli stati dell’ovest

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’immigrazione resta il tema chiave di tutto l’esperimento americano. Ma per comprendere cosa significa oggi non ha più senso andare nell’East Side di Manhattan: le case povere di Gershwin e Berlin ormai sono appartamenti di lusso. Serve a poco anche affacciarsi nella Hoboken di Frank Sinatra, e pure Ellis Island, là di fronte nella baia, è solo un museo che racconta un mondo di immigrazione via nave, lontano nel tempo. La popolazione multietnica di Jackson Heights a sua volta trae in inganno, perché è composta da gente che quasi sempre è arrivata negli USA in aereo e con i documenti in regola. Perl’immigrazione del XXI secolo dobbiamo lasciare New York e spostarci dall’altra parte del Paese. Andiamo a Phoenix, in Arizona, ma usciamo subito da quella che sta diventando una metropoli in rapida espansione. Dobbiamo invece viaggiare in mezzo al nulla punteggiato ...