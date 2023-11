Per anni vessata dal figlio | lo denuncia ai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ennesima aggressione subita daltossicodipendente. E così la donna, dopodi violenze ed umiliazioni, decide di dire basta e di chiedere aiuto ai. Accade nel quartiere Secondigliano di Napoli. La donna, 65, si presenta in caserma, racconta di essere fuggita dall’ultima aggressione e racconta anche quanto ha sopportato negli ultimia causa della tossicodipendenza deldi 43. I militari si mettono sulle tracce dell’uomo, lo trovano a casa in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il 43enne viene bloccato dopo non poche difficoltà; ora si trova in carcere e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione e resistenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.