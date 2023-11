Pensioni | Governo Meloni peggiora la legge Fornero | ecco come

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ilè riuscito are la già vergognosa. Vediamoci è riuscito punto per punto. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

... nella sezione che presenta lo sciopero di venerdì: il sindacato accusa ildi portare avanti "una riforma fiscale che " a parità di reddito " tassa di più i salari e ledei profitti, ...

Pensioni, il governo attento ai medici. Ma il principio resta quello della "equità" ilGiornale.it

Pensioni, superbonus, Ponte: governo bocciato dagli italiani la Repubblica

Dicembre sarà il mese degli aumenti per quanto riguarda le pensioni, vediamo quanti soldi in più arriveranno. Il quotidiano Corriere della Sera, nella sua edizione on line, ha riportato che il Decreto ...Dopo quello del 5 dicembre indetto da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, oggi Aaroi-Emac, Fassid e Fvm indicono un nuovo sciopero nazionale per il prossimo 18 dicembre. "Fermeremo la sanità per 24 ore per n ...