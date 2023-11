Payback | oltre la proroga La corsa del governo

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il problema non è risolto, anche se la boccata di ossigeno, per usare le parole del senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, è assicurata. Le imprese biomedicali, che debbono alle Regioniun miliardo di euro sotto forma di, avranno tempo fino al 30 novembre per versare l’importo dovuto e valevole per il triennio 2015-2018. La vicenda è piuttosto nota, e riguarda quel meccanismo che impone all’industria biomedicale, in particolare a quella che rifornisce le regioni di dispositivi medici, di concorrere nella misura del 50% al disavanzo generato per l’acquisto dei suddetti beni. A gennaio dello scorso anno, anche grazie all’interessamento della deputata di FdI, Ylenia Lucaselli, l’esecutivo ci aveva messo una prima pezza, sotto forma di stop al, almeno per quattro mesi, ovvero fino al 30 aprile. Poi era ...