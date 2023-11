Paura e terrore alla Procura di Monza | uomo cerca di dare fuoco all’ingresso | “Ho subito un’ingiustizia!”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pubblicato il 16 Novembre, 2023 Il 14 novembre è stato un giorno a dir poco movimentatodi, dove unsi è presentatoverso le 7:00 con due taniche di benzina e dei fiammiferi per appiccare un incendio. Si tratta di un giardiniere di 60 anni che, a quanto pare, voleva vendicarsi di quella che lui riteneva un’ingiustizia. La polizia è riuscito a fermarlo prima di potesse compiere il folle gesto e l’ha denunciato. La presunta ingiustizia subita dal giardiniere Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giorno l’era furioso per l’archiviazione di un’indagine per un infortunio che lui hamentre lavorava cadendo da un albero. Una volta appresa la notizia dell’archiviazione, il 60enne avrebbe chiesto al pm di essere ...

... la Politkovskaja era la 21esima vittima della mattanza che seminò morte etra la stampa ... E Politkovskaya diceva: 'Ho, ma é il mio lavoro' Per il suo assassinio, dopo numerosi processi ...

Buio e bambini: il terrore notturno svelato e come affrontarlo Microbiologia Italia

sul terrorismo e la guerra: l'esempio Palestina e Israele PRESSENZA – International News Agency

È in carcere a Busto Arsizio un uomo di 49 anni, pakistano: deve scontare una pena di due anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi nel 2021. Nei giorni scorsi la polizia di ...In serata una ragazza di 13 anni è stata investita a Lecce nei pressi della rotatoria per Maglie. È stata salvata da due soccorritori.