Patto illegale con Tirana per nascondere gli sbarchi continui

(Di giovedì 16 novembre 2023) Mettere tutti gli eventi in fila fa spavento. Era agosto del 2022 – anche se sembra un’era geologica fa – quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni cianciava ancora di “blocco navale”. Sapevano benissimo anche loro che non sarebbe stato possibile – a livello di legge e a livello operativo – ma pensarono evidentemente di rimandare il senso di responsabilità. A marzo 2023 il governo partì con la “caccia agli scafisti in tutto l’orbe terraqueo”. Era la confessione morbida di avere mentito fin lì rilanciata con un’altra promessa strabica. Dimostrarono nel giro di pochi giorni di saperne poco o nulla su chi fossero realmente gli scafisti puntando il dito contro quattro disperati che si ritrovano a guidare carrette del mare sotto minaccia. E infatti fu un flop: nonostante i giornali si affannassero a scrivere di arresti a ogni sbarco le facce sfinite di questi ragazzetti violentati ...