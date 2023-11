Pastena | finalmente la bonifica nell’area delle ex giostrine

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preso il via sul Lungomare Colombo, a, i lavori didell’areaexdopo una violenta mareggiata ed un incendio che aveva distrutto tutto nel 2009. Da allora solo degrado ed abbandono ed una serie di sollecitazioni ad intervenire. Il Comune di Salerno aveva intimato ai proprietari di mettere in sicurezza l’area ma lungaggini burocratiche ed intoppi vari avevano rallentato ogni tipo di intervento. Da qualche giorno, invece, ruspe in azione sul tratto di Lungomare che ricade nel quartiere die dove è prevista la creazione di 24 box pertinenziali ad opera dell’Impresa De Martino. Gli eredi della proprietà, però, si sono lasciati un pezzetto di zona con la speranza di far rinascere il piccolo parco giochi che è stato gioia e ...