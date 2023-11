Paolo e Letizia ai ferri corti al Grande Fratello | “Non provi le stesse cose per me”

(Di giovedì 16 novembre 2023)Masella ePetris ai: nuova discussione tra i due nella casa delTraPetris eMasella cresce la tensione nella casa delè convinto chenoni suoi stessi sentimenti e così i due gieffini sono finiti nuovamente per scontrarsi nel loft di Cinecittà. LEGGI ANCHE: Grecia e Rosy Chin, il confronto al“Perché avete sempre un problema nei mie confronti? Ha chiestoa Masella che ha risposto. “A me cosa interessa degli altri? Non è così”.ha poi ammesso: “Io a volte sono immatura, lo ...

GF, Mirko e Angelica perplessi suLa prima a commentare la stranezza della situazione è Angelica Baraldi che ammette che i due si sono uniti quandoha affrontato un momento di ...

Paolo Masella a Letizia Petris: "Non hai la voglia che ho io di stare ... Grande Fratello

Letizia vicino a Paolo per strategia Le parole di Angelica fanno pensare SulmonaOggi

Sono giorni che Letizia è tra i concorrenti più chiacchierati e per la sua relazione con Paolo e per l'amicizia infranta con Rosy. In particolar modo, dopo pranzo, Mirko e Angelica non riescono a cred ...Paolo, desideroso di esprimere il suo risentimento direttamente a Letizia, prende da parte la ragazza e riesamina con lei quello che è successo durante la notte. Non ha apprezzato che è un altro l''ab ...