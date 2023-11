(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel giorno delle nazionali, in cui è cominciata anche la seconda fase delle eliminatoriezona Asia, è tornata in campo anche la

E a dire quello che sente giusto, anche oggi prendendo posizione su quello che succede in, senza paura di essere divisivo e perdere fan. Perché è stato lui stesso fan, e oradi ...

Palestina sogna Mondiali 'ma prima Stato libero e sovrano' Agenzia ANSA

La soluzione dei due Stati è impraticabile: per pacificare Israele e Palestina sogno due profeti Il Fatto Quotidiano

Andiamo avanti giorno per giorno, e nonostante tutto.Dopo aver visto The Old Oak al Festival di Cannes 2023, finalmente quello che potrebbe essere l'ultimo film di Ken Loach è in Italia ...