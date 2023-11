Palestina martoriata | la testimonianza di una mamma a Gerusalemme Est e la Cisgiordania violata dai coloni

(Di giovedì 16 novembre 2023) Cosa significa essere mettere al mondo un bimbo in. La gioia che si trasforma in senso di colpa. Grazie a Save the Children, di seguito ladi Lana, una neo. 'Solo due ...

... ferita da laceranti guerre recenti e tutt'ora purtroppo presenti: Yemen, Iraq, Israele,, ... una volta terminata la guerra, a Gaza e in quellaregione (come in tante altre ...

Gaza: quante vittime - Il grand Continent - IT Le Grand Continent

Papa Francesco all'Angelus: "Sono vicino a chi soffre, palestinesi e israeliani" Sky Tg24

Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha chiesto ai piloti di MotoGP di essere "ambasciatori di pace" durante il Gran Premio del Qatar.Il dolore per le madri di Gaza che scrivono i nomi dei loro figli sulle mani, in modo che, se venissero uccisi, possano essere identificati prima di essere sepolti in una fossa comune ...