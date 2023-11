Pacchetto sicurezza | la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri con Piantedosi e Leo – La diretta

“Sono orgogliosa”. Truffe - borseggi - blocchi stradali : via libera del Cdm al pacchetto sicurezza

Cdm - via libera al pacchetto sicurezza : stretta su case occupate - borseggi e blocchi stradali. Tutte le misure

Il nuovo pacchetto sicurezza del governo Meloni : dalla stretta alle occupazioni abusive alle armi "private" per le forze dell'ordine

La presidente del Consiglio elenca le novità dalla stretta contro i blocchi stradali alla reclusione fino a 7 anni per chi occupa casa abusivamente "Orgogliosa dell'importante '' approvato oggi in Consiglio dei Ministri". Così su X la premier Giorgia Meloni che sottolinea "tra le iniziative più rilevanti, più tutele per le Forze dell'Ordine ; contrasto ...

Meloni: 1,5 miliardi per i rinnovi dei contratti alle forze di sicurezza Il Sole 24 ORE

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Orgogliosa dell'importante "pacchetto sicurezza" approvato oggi in Consiglio dei Ministri". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. "Tra le iniziative più rilevanti - pr ...