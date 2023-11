Ottimi piazzamenti per il karate aquilano all’Open Internazionale Adidas di Campania XIII Edizione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Salerno - 1413 atleti appartenenti a 257 squadre si sono dati appuntamento al PalaSele di Eboli (Sa) l’11 ed il 12 Novembre per confrontarsi su 8 tatami, in una delle competizioni internazionali più attese dell’anno. La gara nella suaha raggiunto altissimi livelli tecnici tanto da essere considerata una competizione valida per il ranking della Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM e banco di prova di diverse formazioni estere. Il Centro Polisportivo Giovanilerappresentato da Federico Arnone, Francesco Bartolini, Filippo Caraccia, D’Ascenzo Mariasole e Filippo Morelli e guidato dal Maestro Benedetto Arnone insieme al Maestro Armando Matarelli, ha dimostrato l’ottimo livello raggiunto ottenendo risultati lusinghieri nella specialità del kata. La gara iniziata alle 9 ha visto da subito impegnati la maggior parte ...