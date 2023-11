Ostia “Suo figlio ha bisogno di soldi” | truffa da 900 euro a danni di un’anziana

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 novembre 2023 – I servizi specifici posti in essere dalla Polizia di Stato per fronteggiare l’odioso reato delle truffe aidelle persone anziane hanno portato l’ennesimo risultato. Hanno prima atteso l’auto sospetta con due uomini a bordo al casello di Roma sud poi, dopo averla individuata, l’hanno seguita tra le vie della città fino a quando, quest’ultima, si è fermata nei pressi di via delle Baleari ad, dove due soggetti hanno tentato diredi 92 anni. Gli stessi sono stati bloccati e tratti in arresto. L’indagine, condotta dagli investigatori del VII Distretto San Giovanni, supportati da quelli del X Distretto Lido, ha permesso ai poliziotti di rintracciare il giro criminale e di intercettare un mezzo sospetto al casello Sud. Il pedinamento è poi proseguito tra ...