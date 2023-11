Osimhen assente per influenza | Mazzarri lo aspetta contro l’Atalanta

Assente Osimhen - si è accordato con ADL per avere alcuni giorni di permesso

UFFICIALE – Assente Osimhen - si è accordato con ADL per avere alcuni giorni di permesso

Napoli - verso l'Union Berlino : out Osimhen - assente De Laurentiis VIDEO

oggi alla seduta di allenamentoper una sindrome influenzale" .

Napoli, Osimhen assente all'allenamento. Novità su due infortunati Corriere dello Sport

UFFICIALE - Osimhen assente nel primo giorno di Mazzarri: out per l'influenza Tutto Napoli

Osimhen, influenzato, sembra finito al centro di uno dei suoi proverbiali periodi sfortunati: prima l’infortunio muscolare nella precedente sosta con la Nigeria in amichevole, poi i problemini persona ...Primo giorno di lavoro per Walter Mazzarri a Castel Volturno, ieri è tornato nel centro sportivo del Napoli a distanza di 10 anni. Non era presente Victor Osimhen alle prese con la febbre. Ne parla l' ...