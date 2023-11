Oroscopo Branko giovedì 16 Novembre 2023 | Capricorno ambizioso

Leggi su zon

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’diper oggi,16Ariete Nel corso delle prossime ore possibili tensioni a causa dell’opposizione di Venere, fate assoluta attenzione alle parole che userete soprattutto con il partner. Toro Cari Toro, è il momento di guardare lontano, ora potete iniziare a pianificare e vedere oltre i problemi che vi stanno affliggendo. Sicuramente vi servirà più tempo per risolvere eventuali problemi, ma ci riuscirete! Gemelli Cari Gemelli, potreste subire gli ultimi strascichi dei movimenti di alcuni pianeti, attenti in particolare alle articolazioni e a fastidi da non sottovalutare. Cancro In arrivo buone notizie riguardo la carriera, le stelle favoriranno le collaborazioni professionali, i contatti e le relazioni. I più ambiziosi dovrebbero sfruttare questo cielo ...