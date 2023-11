Oroscopo 2024 di Simon and the Stars | il libro è su Amazon a un prezzo scontato

Leggi su cultweb

(Di giovedì 16 novembre 2023) Siamo giunti ormai alla fine dell’anno ed è tempo diper tutti gli astrologi: tra questi non poteva mancareand thecon il suoche trovate sua un, sia in formato kindle che cartaceo. Il sottotitolo dell’opera è Il giro dell’anno in 365 giorni + 1 ed è anche un’idea regalo per Natale, soprattutto per gli amici incuriositi dall’astrologia. L’diand theè già uscito e ci offre una panoramica molto interessante sul prossimo anno segno per segno. Secondo l’astrologo il vero protagonista dell’anno sarà Plutone, il pianeta delle grandi trasformazioni, che dopo essere rimasto a lungo in Capricorno passerà in ...